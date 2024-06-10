İstanbul’dan Bocelli geçti! İtalyan tenordan stadyumda konser
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dünyaca tanınmış İtalyan tenor Andrea Bocelli, önceki akşam İstanbul’daydı...
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - BJK Tüpraş Stadyumu’ndaki konserde müzikseverlerle buluşan sanatçı, klasik aryaların yanı sıra albümlerindeki eserleri de seslendirdi.
Bocelli’ye sahnede soprano Serena Gamberoni, kemanist Anastasiya Petrysak ve bariton Faik Mansuroğlu refakat etti.
İki kısımdan oluşan konserde Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini ve Luigi Denza’nın arasında bulunduğu meşhur bestecilerin eserleri seslendirildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da faaliyete seyirci olarak katıldı. Bakan Ersoy, açıklama yaparak Bocelli’yi izlemekten büyük keyif duyduğunu söyledi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi