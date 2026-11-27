Son filmi “Kâğıttan Kaplan”da kendi hayatından yola çıkan yönetmen James Gray, zengin olmaya çalışan bir aile üzerinden “Amerikan Rüyası”nı eleştiriyor. Eserde Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller buluşuyor.

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Yeterince çalışır ve dürüst olursak maddi refaha kavuşur muyuz? Yönetmen James Gray, son filminde bu sorunun karanlık ve menfi cevabını veriyor.

Gray kendi hayatından izler taşıyan “Kâğıttan Kaplan” adlı eserde bir aile dramı üzerinden “Amerikan Rüyası”nın iç yüzünü anlatıyor. Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller gibi meşhur yüzler filmin oyuncu kadrosunda bir araya geliyor.

SU KENARINDA İLLEGAL İŞLER

Eserin başında 1986 yılının New York’una ışınlanıyoruz. Pearl ailesinin reisi Irwin (Teller), çevre mühendisidir. Eşi Hester (Johansson) ve iki oğluyla mütevazı bir hayat yaşamaktadırlar. Ancak Irwin’in çalışkanlığı ve dürüstlüğüne rağmen ekonomik bakımdan arzuladıkları noktaya ulaşamamışlardır. Oğlanlar emektar arabalarından yakınırlar mesela...

Derken Irwin’in havalı ağabeyi Gary (Driver) bir iş teklifiyle kapılarını çalar. Gowanus su kanalı çevresindeki kirlenmiş bir sanayi bölgesinin temizlenmesi ve yeniden düzenlenmesi gündemdedir. Bu projeyle ilgilenen Rus iş adamları, bir mühendise ihtiyaç duymaktadır. Gary, Irwin’in mühendislik bilgisini kullanarak bu işten ciddi para kazanabileceklerini düşünür. İki kardeş birlikte danışmanlık yapmaya karar verir. Ancak bu teklif, giderek tehlikeli bir hâl alır. Zira projenin arkasında Rus mafyası vardır...

“Kâğıttan Kaplan”... Amerikan Rüyası karanlık sularda

BABANIN DRAMI

Eserde dürüstçe çalışırsan refaha kavuşabilirsin prensibine dayanan “Amerikan Rüyası”nın aslında pek geçerli olmadığı, çok malın genelde kirli ağlar sayesinde kazanıldığı vurgulanıyor. Ancak bana kalırsa filmde ailesine daha iyi bir hayat sunma çabasıyla karanlık sulara çekilen baba figürünün tek başına hâli daha tesirli ve yürek burkucu. Dikkate değer bir nokta da yönetmen Gray’in bunu Brooklyn’deki kendi hatıralarıyla birleştirerek anlatıyor olması…

Oyunculuk cephesinde Miles Teller tesirli bir performans sergilerken Adam Driver, en ustalıklı işlerinden birine imza atıyor.

Negatif taraflara bakacak olursak, eserin ağır temposu ve kasvetli bir atmosferi var. Bunun herkese hitap etmeyeceği açık... Senaryodaki boşluklar ve Hester’in hastalığı gibi iyi çalışılmamış unsurlar da eksi haneye yazılıyor.

Öte yandan mafya olarak Rusların seçilmesi politik bir tercih gibi görünse de dönemin realitesine uyuyor.

Hasılı yönetmen James Gray, otobiyografik unsurlar taşıyan bu eserinde seyirciyi zorlasa da dikkati çeken bir esere imza atıyor.

“Kâğıttan Kaplan”... Amerikan Rüyası karanlık sularda

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