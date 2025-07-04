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Karakuş tümülüsü: Kraliçe mezarları gün yüzüne çıkarılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Karakuş tümülüsü: Kraliçe mezarları gün yüzüne çıkarılacak
Adıyaman, Turizm, Haber, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adıyaman’da Kommagene Krallığı’na ait Karakuş tümülüsünde yer alan kraliçe mezarları, aydınlatılıyor...

MURAT ÖZTEKİN -Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen arkeolojik çalışmalar çerçevesinde daha evvel jeoradar ve jeofizik çalışmaları sonucunda Kral Antiochos’un eşi İsas, kızı Antiokhis ve torunu Aka’ya ait mezarların konumu tespit edilmişti. İlk iki etap çalışmaları tamamlanan üç mezarın yakında açılması planlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken “Projelerimizi sürdürdük, hocalarımızla görüştük, Kültür Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte mezarı açma durumumuz söz konusu, bu çok kıymetli bir durum, turizme ekstra etki sağlayacak” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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