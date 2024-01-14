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    Kuş merakı dev pul koleksiyonuna dönüştü

    Kaynak: İHA / Düzenleyen:

    Kanatlı hayvan merakını pul koleksiyonuyla genişleterek 144 ülkeye ait 2 bine yakın pulu bir araya getirdi. Koleksiyonunu tek bir kitapta toplayan Salim Yavaş, turizm sektörüne de katkı sağlamayı hedefliyor.

    Kuş merakı dev pul koleksiyonuna dönüştü
    Kültür - Sanat Haberleri  / İHA

    Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde hobi olarak kurduğu çiftliğinde canlı sülün koleksiyonu yapmaya başlayan Salim Yavaş, dünyadaki 50'ye yakın sülün cinsinin tamamına yakın bir kısmını yetiştirmenin yanında, 144 ülkeye ait 2 bine yakın pul koleksiyonunu da bir kitapta topladı.

    İnşaat mühendisi Yavaş, 1990 yılından itibaren turizm sektöründe çalışmalar sürdürüyor. Çocukluk yaşlarından itibaren doğa ve hayvanları sevdiğini anlatan Yavaş, başlangıçta Şehzadeler ilçesinde hobi olarak kurduğu çiftliğinde canlı sülün koleksiyonu yapmaya başladığını belirterek, “Zaman içerisinde dünyadaki 50'ye yakın sülün cinsinin tamamına yakın bir kısmını elde ederek 'Dünya Sülün Üreticileri Birliği'ne üyeliği kabul edildim." dedi.

    Kuş merakı dev pul koleksiyonuna dönüştü

    Çiftliğinde farklı türde tavus kuşları, süs tavukları, güvercinler gibi değişik tür ve ırkta kanatlı hayvan da yetiştiren Salim Yavaş çocukluk yıllardından itibaren pul biriktiriyor. Koleksiyonunu kuşlarla bir araya getirmeyi düşünen Yavaş, yurtdışı seyahatlerinde vaktini pul toplamaya ayırıyor ve yüzlercebinlerce pul topluyor.

    PULLARA KONAN KUŞLAR

    Hobi olarak başlayan bu tutkusunu bilimsel bir boyuta da ulaştırarak ‘Pullara konan kuşlar’ adlı kitapta hepsini bir araya getirdi. Kitabı hazırlarken 2 bine yakın pul ve zarfı tarayan, ülkelere göre ayıran Yavaş, “Kitabımdaki pulları toplamda 144 ülkeyi de bulundukları kıtalara göre sıraladım. Türkiye'nin pullarında yer alan bütün kuşlarla ilgili kısa bilgiler verdim. Ülke pullarında ise bazı kuşların adlarını yazdım. Doğamızı süsleyen kuşlar tarihte diğer hayvanlara göre önemli bir yerde olmuşlardır. Güvercin ve zeytin barış sembolü olarak filatelide çokça kullanılmıştır. Birçok ülke çıkardıkları pullarda gagasında zeytindalı taşıyan güvercinleri resmetmişlerdir. Geride kalan yüzyıllarda güvercinler posta işlerinde de kullanılmışlardır. Posta güvercinleri haberleşmede önemli bir yer tutmuştur. PTT, logo olarak stilize edilmiş bir güvercin motifi kullanmaktadır” dedi.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İHA
    KoleksiyonerKitapKuşlar
    Haberler > Kültür - Sanat > Kuş merakı dev pul koleksiyonuna dönüştü
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