Kuş merakı dev pul koleksiyonuna dönüştü

14 Ocak 2024 13:07 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 14:10

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde hobi olarak kurduğu çiftliğinde canlı sülün koleksiyonu yapmaya başlayan Salim Yavaş, dünyadaki 50'ye yakın sülün cinsinin tamamına yakın bir kısmını yetiştirmenin yanında, 144 ülkeye ait 2 bine yakın pul koleksiyonunu da bir kitapta topladı.

İnşaat mühendisi Yavaş, 1990 yılından itibaren turizm sektöründe çalışmalar sürdürüyor. Çocukluk yaşlarından itibaren doğa ve hayvanları sevdiğini anlatan Yavaş, başlangıçta Şehzadeler ilçesinde hobi olarak kurduğu çiftliğinde canlı sülün koleksiyonu yapmaya başladığını belirterek, “Zaman içerisinde dünyadaki 50'ye yakın sülün cinsinin tamamına yakın bir kısmını elde ederek 'Dünya Sülün Üreticileri Birliği'ne üyeliği kabul edildim." dedi.

Çiftliğinde farklı türde tavus kuşları, süs tavukları, güvercinler gibi değişik tür ve ırkta kanatlı hayvan da yetiştiren Salim Yavaş çocukluk yıllardından itibaren pul biriktiriyor. Koleksiyonunu kuşlarla bir araya getirmeyi düşünen Yavaş, yurtdışı seyahatlerinde vaktini pul toplamaya ayırıyor ve yüzlercebinlerce pul topluyor.

PULLARA KONAN KUŞLAR

Hobi olarak başlayan bu tutkusunu bilimsel bir boyuta da ulaştırarak ‘Pullara konan kuşlar’ adlı kitapta hepsini bir araya getirdi. Kitabı hazırlarken 2 bine yakın pul ve zarfı tarayan, ülkelere göre ayıran Yavaş, “Kitabımdaki pulları toplamda 144 ülkeyi de bulundukları kıtalara göre sıraladım. Türkiye'nin pullarında yer alan bütün kuşlarla ilgili kısa bilgiler verdim. Ülke pullarında ise bazı kuşların adlarını yazdım. Doğamızı süsleyen kuşlar tarihte diğer hayvanlara göre önemli bir yerde olmuşlardır. Güvercin ve zeytin barış sembolü olarak filatelide çokça kullanılmıştır. Birçok ülke çıkardıkları pullarda gagasında zeytindalı taşıyan güvercinleri resmetmişlerdir. Geride kalan yüzyıllarda güvercinler posta işlerinde de kullanılmışlardır. Posta güvercinleri haberleşmede önemli bir yer tutmuştur. PTT, logo olarak stilize edilmiş bir güvercin motifi kullanmaktadır” dedi.