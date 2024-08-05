Mahkeme kararı belli oldu! Vizyondan kaldırılan Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde yeni gelişme

Eşi İlkim Karaca'nın tarafından açılan davayla filme tedbir kararı uygulanmış, vizyondan kaldırılmıştı. Yapılan itirazı üzerine üst mahkeme filmin vizyon yasağını kaldırdı.

Ünlü müzisyen Cem Karaca’nın hayatının bir dönemi Yüksel Aksu yönetmenliğinde sinemaya aktarılmıştı.

Eşi İlkim Karaca da Cem Karaca'nın Gözyaşları adlı filmin durdurulması için İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvurusunda bulundu ve ara karar verildi.

İlkim Karaca, mahkemeye müracaatı için "Olayların doğru olarak aktarılması yönünde bir hassasiyetim var. Cem'in hayatını anlatan önemli bir film projesinde eşi ve yasal mirasçısı olarak yok sayılmam beni üzdü..." açıklamasını yapmıştı.

İlkim Karaca'nın avukatı mahkemeye sunduğu 8 sayfalık dilekçede, "Müvekkilim kişilik hakları ve merhum Cem Karaca’nın hatırasına karşı telafisi imkansız zarar ve saldırı tehlikesinin önlenmesi kapsamında davalılarca yapımcılığı gerçekleştirecek çekim sürecine girilen Cem Karaca’nın hayatını ele alan sinema filminin çekimlerini durdurulması, filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı vs görsel işitsel görsel kayıtların yayınlanmasının önlenmesi bu kapsamda yönelikle yargılama süreci boyunca ihtiyaten yargılama sonunda kesin olarak saldırı tehlikesinin önlenmesi yönünde tedbir kararı tesis edilmesi…" talebinde bulunmuştu.

ÜST MAHKEME KARARI DEĞİŞTİRDİ

Basın açıklaması yapan oğlu Emrah Karaca "Davacı taraf babamın son eşidir. Kendisine miras hukukuyla intikal eden 4'te bir hakların da sahibidir. Bir sanatçının en büyük mirası eserleridir. Ortada 2018 senesine kadar devam eden bir ortaklık söz konusuydu. Bu ortaklık babamın şarkılarıyla alakalıydı. 2018'de kendi tasarrufuyla haklarını All Stars Music şirketine satmıştır" diyerek durdurma kararının yanlış bir karar olduğunu ifade etmişti.

Fikri Harika Production ve Aytaç Medya dava kararına itiraz ederek, üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı kısmen kaldırarak filmin gösterime girmesine izin verdi.

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ NİÇİN DURDURULMUŞTU?

Eşi İlkim Karaca mahkemenin istediği 3.5 milyon lira teminatı da yatırarak filmin durdurulmasını sağlamış, ancak film bir müddet daha gösterimde kalmıştı.

İlkim Karaca'nın avukatı şu şekilde müvekkilini savunmuştu:

"İlkim Karaca merhum Cem Karaca’nın 5. ve son eşi, yasal mirasçısı ve menajeridir. Davalı yapım şirketleri, müvekkilden izin almadan merhum Cem Karaca’nın hayatını konu alan bir sinema filmi çekmektedir.

Müvekkilin kişilik haklarının ihlal edilme tehlikesi mevcuttur. Müvekkilden, merhumun hayatının senaryolaştırılması ve sinema filmi haline getirilmesi için hiçbir izin alınmamıştır.

Senaryo desteği, merhum Cem Karaca’nın ve müvekkilin ihtilaf içinde olduğu kişilerden alınmaktadır.

Cem Karaca’nın ve annesi Toto Karaca’nın, Emrah Karaca ve Feride Balkan (Cem Karaca’nın üçüncü eski eşi) ile olan ihtilafı.

Müvekkilin Emrah Karaca ve Feride Balkan ile olan ihtilafı.

Cem Karaca ve müvekkilin Meriç Başaran (Cem Karaca’nın ikinci eski eşi) ile olan ihtilafı.

Emrah Karaca, Feride Balkan ve Meriç Başaran’ın; müvekkil, Cem Karaca, Toto Karaca ve Semra Uçbay’a (Cem Karaca’nın ilk ve dördüncü eski eşi) karşı cepheleşmesi."