Özel hafta: Engelliler için ‘erişilebilir’ sanat

Engelliler Haftası çerçevesinde 16 Mayıs’a kadar erişilebilirliği merkezine alan sanat faaliyetleri düzenleniyor.

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde yürütülen “Erişilebilir Tiyatro” projesiyle ise görme ve işitme engelli sanatseverler engelsiz bir sanat tecrübesi yaşıyor. Türk Telekom’un ana destekçisi olduğu proje çerçevesinde dün “Sonbahara Son Güller” adlı oyun; canlı tasvir, özel sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla engelli fertlere sunuldu. Ayrıca görme engellilerin sesli kitaba ulaşmasını sağlamak üzere AKM’de “Kitaplara Ses Ver” atölyesi düzenlendi.

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Öte yandan Rami Kütüphanesi de Engelliler Haftası çerçevesinde “Farkındayız Atölyeleri” başlığı altında bir faaliyet serisine ev sahipliği yapacak.