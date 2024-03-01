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    • Haberler > Kültür - Sanat > Refik Anadol’a Economist övgüsü: “Günümüzün en önemli dijital sanatçısı”

    Refik Anadol’a Economist övgüsü: “Günümüzün en önemli dijital sanatçısı”

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Refik Anadol’a Economist övgüsü: “Günümüzün en önemli dijital sanatçısı”
    Refik Anadol, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Los Angeles’ta yaşayan Türk medya sanatçısı Refik Anadol, dünyanın gündeminde…

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

    Prestijli İngiliz The Economist dergisi, Anadol’u son sayısının sayfalarına taşıdı.

    “Refik Anadol’un yükselişi” adlı yazıda Anadol’un yapay zekâyı kullandığı çalışmalarıyla günümüzün en önemli dijital sanatçısı olduğu ifade edildi.

    Makalede eleştirilere rağmen, Anadol’un güncel sanat dünyasında daha fazla yer bulacağının kesin olduğu değerlendirmesine bulunuldu.

    “FİKİRDEN ZİYADE GÖSTERİYE YÖNELİK”

    Londra’daki Serpentine North’ta kapılarını açan “Echoes of the Earth: Living Archive” (Yeryüzünün Ekoları: Yaşayan Arşiv) adlı sergi, dünyaca tanınmış sanatçının mercan resifleri ve yağmur ormanı görüntüleri üzerinde eğitilmiş özel yapay zekâ kullanılarak yaptığı son projelerinden üçünü bir araya getirmişti. Anadol’un tabiata yüzünü çevirdiği sergide, iklim değişikliğinin tesirleri vurgulanıyor. 

    Ancak Anadol, sergisiyle yine sanat eleştirmelerini ikiye böldü. Birçok sanat eleştirmeni sergiyi övdü. Ancak kimi yazarlar, sergideki eserlerin “fikirden ziyade gösteriye yönelik olduğunu” iddia etti. İngiliz yazar Jo Lawson-Tancred “Anadol’un görselleri şüphesiz etkileyici. Ancak bu rengârenk yüzeylerin altından çok fazla içerik beklemeyin” ifadesini kullanmıştı. Anadol’un eserleri daha evvel Jerry Saltz tarafından sert şekilde tenkit edilmiş ve sanatçı ile eleştirmen arasında sosyal medyada bir polemik yaşanmıştı.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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