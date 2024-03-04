Romana uymadı ama gişeyi alt üst etti! Dune Bölüm 2 kaliteli sinema salonlarını hareketlendirdi

Yönetmen Denis Villeneuve'ün devam filmi Amerika'daki ilk gösteriminde 81,5 milyon dolar topladı. Filmin 65 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyordu. Bu zor durumdaki sinema salonları için güçlü bir hareket sağlarken, pastadaki payda kaliteli sinema salonlarına rağbetin yükselişe geçtiği görüldü. Öte yandan filmin romana uymaması da eleştirilere sebep oldu.

Dune Çöl Gezegeni devam filmi filmi uluslararası gişede 97 milyon dolar kazanarak şimdiden dünya çapında 178 milyon dolarlık dev bir hasılat elde etti.

Variety'nin haberine göre Yapımcısı Mary Parent, "Bu film pop kültüre gerçekten nüfuz etti" dedi. Eleştirmenler gişe başarısı için "Bu bir bilim-kurgu [devam filmi] için beklenmeyen bir açılış" dedi. Guardian filmin hikayesi hakkında romana uymayan taraflarıyla eleştirdi. İslami referansların arındırıldığını bundan dolayı filmin sıkıcı hale geldiğini söyledi.

IMAX'E RAĞBET BÜYÜK OLDU

İlk film gibi, "Dune: Bölüm 2" özellikle IMAX ve PLF(Premium Large Format ) denilen büyük/kaliteli ekran formatlarında popüler oldu. Filmin Amerika hasılatının %48'i bu salonlara gitti.

Imax 18,5 milyon dolarlık bilet satışıyla pazar payının %23'ünü elde etti. Yönetmenin tercih ettiği format olan 70mm'lik filme olan talep o kadar yüksekti ki bazı cesur sinemaseverler gece 03:15'teki gösterim saatlerine başvurdu.

"EN İKONİK FİLM MEKANLARIMIZIN BİLETLERİ ŞİMDİDEN HAFTALARCA TÜKENDİ"

Daha pahalı olan PLF ekranlarına olan ilgi, Dune İkinci Bölüm sayesinde daha da arttı. Oppenheimmer filmiyle başlayan bu rüzgar, ilerleyen zamanlarda daha da artacak gibi görünüyor.

Legendary Entertainment'ın ortak yapımcılığını ve ortak finansmanını üstlendiği Dune filminnin yapım maliyeti 190 milyon dolardı. Tanıtımı için global çapta yaklaşık 100 milyon dolar daha harcandı.

ÇOK ERTELENDİ

Devam filminin ilk bilet satışları, 2021'de 41 milyon dolara açılan ve aynı anda HBO Max'te gösterime giren orijinal "Dune "u çok aştı. "Birinci Bölüm" dünya çapında 402 milyon dolarla vizyona girerek stüdyonun pandemi dönemindeki hibrit yayın stratejisinden elde ettiği tek finansal kazançlardan biri oldu.

Devam filminin aslında geçen sonbaharda beyazperdede olması planlanıyordu ancak oyuncuların grevi nedeniyle ilkbahara ertelendi.

Bu da yıldızlar Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh ve geniş, ses getiren oyuncu kadrosunun geri kalanının filmin tanıtımını yapmasını engelledi.

Yeni vizyon tarihinde, ikinci "Dune" bastırılmış talepten yararlandı; haftalardır gişe rekoru kıran bir film yoktu.

Bu büyük ticari gelirler Villeneuve'ü, Christopher Nolan'dan sonra geniş kitlelere hitap edebilecek PLF ekran formatını en iyi sunabilen film yapımcısı yapacak gibi görünüyor.

FİLM ROMANA TAM UYMADI

Film bir taraftan yüksek seviyede kaliteli ekranlar adına büyük bir başarı elde ederken, hikaye açısından da eleştirildi. The Guardinan'da Tom Huddleston filmin romana uymayan bütün taraflarını madde madde yazdı. Huddleston İslami atıfların traşlanması hakkında şu yorumu yaptı:

“Frank Herbert, Dune'da Fremenler olarak bilinen çöl savaşçılarının büyük bir İslami diasporanın torunları olduğunu açıkça belirtir. Arapça'dan birçok mefhum ve İslami düşünce ve kültürden kelimeler roman boyunca tekrar eder.

Villeneuve'ün film versiyonu için neden Fremenleri "İslam'dan arındırmayı" seçtiğini, çok etnikli bir oyuncu kadrosunu işe aldığını ve Arapça referansların çoğunu kaldırdığını anlamak kolay. Ancak bunu yaparken Fremenler oldukça yavan bir hale geldi; sadece bir pasaklı anti-otoriter isyancı grubuna dönüştü.

Belki de daha iyi bir yaklaşım, Herbert'in niyetlerini onurlandırmak ve kültürlerine verilen selamların her zaman uygun olduğundan emin olmak için İslam bilginlerine ve yazarlara danışmak olabilirdi.”