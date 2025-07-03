Sinemada bu hafta | Ölümcül Uçuş: Havada curcuna var!

Semada geçen ve çarpıcı dövüş sahneleriyle dikkat çeken “Ölümcül Uçuş”, yüksek irtifadan gitmeyen, sık sık türbülansa giren ama “ikramlarıyla” ana akım seyirciyi tatmin edecek bir aksiyon filmi!

MURAT ÖZTEKİN - Hayalet diye anılan bir hacker, şirketleri batırıp sanal dünyayı sarsmaktadır. Ancak peşinde birçok istihbaratçının olduğu bu esrarengiz şahıs, bir türlü yakalanamamaktadır. Bir Amerikan istihbarat servisi ise onun izini Bangkok’ta bulur. Fakat hacker’ı yakalayabilecek tek kişi, teşkilattan kovulmuş, dahası öldürülmesi için peşine bir sürü adam takılmış eski ajan Lucas’tır. İstihbarat servisin şefi Brunt ise vaktizamanında kazık attığı ajanı tekrar oyuna davet eder! Çok fazla şansı olmayan Lucas eli mahkûm işe dâhil olup Hayalet’in bulunduğu düşünülen yolcu uçağına biner. Ancak jetin gövdesi kiralık katillerle doludur ve havada bir curcuna kaçınılmaz görünmektedir…

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AKSİYON VE KOMEDİ HARMANI

Bugün vizyona giren “Ölümcül Uçuş” (Fight or Flight) işte binlerce fit yükseklikte geçen böyle aksiyonlu bir hikâyeye sahip. Yönetmenliğini ismine pek aşina olmadığımız James Madigan’ın üstlendiği eserde; Josh Hartnett, Charithra Chandran, Katee Sackhoff, Julian Kostov ve Marko Zaror gibi isimler rol alıyor.

B sınıfı olarak tanımlanabilecek bir eser olan “Ölümcül Uçuş”ta aksiyon ve absürt komedi harmanlanıyor. Geniş ve lüks bir yolcu uçağı tercih edilerek hikâyeye yeni imkânlar tanınan eserde, kimilerine keyif verecek dövüş koreografileri meydana getiriliyor. Bu esnada çok kanlı sahneler de ortaya çıkarılıyor; bir göze kadeh saplanıyor, elektrikli testereyle bedenler budanıyor ve kemik sesleri ortalığı inletiyor!

SALLANAN UÇAK!

Bütün bunlar yapılırken film sıkça yavaşlayıp “sallanıyor”; senaryodaki mantık hataları, tekrarlar ve ton problemleri tat kaçırıyor. Her şeyin üzerine duygusallık katma çabası da işe yaramıyor.

Eserdeki mizahi anlar ise yer yer başarılı. Josh Hartnett’in performansı da tesirli sayılabilir ama destekleyecek güçlü bir oyunculuk yok!

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ALT METİNLERDE ADALET VAR!

İşin alt metinlerinde sosyal adalete vurgular var. Bu minvalde Uzak Doğu’daki çocuk işçilerin durumu, sathi şekilde eserde yer buluyor.

Evet, “Ölümcül Uçuş” yüksek bir irtifadan gitmeyen, sık sık türbülansa giren ama “aksiyonluk ikramlarıyla” beklentisini yükseltmeyen seyircilileri eğlendirebilecek bir eser!

"JURASSIC WORLD: YENİDEN DOĞUŞ"

“Jurassic Park” serisi, kadim zamanlarda dünya üzerinden silinen dinozorları, beyazperdede tekrar canlandıran ve alt metinlerinde insanoğlunun yıkıcı bilim anlayışına eleştiriler getiren bir seri oldu.

İlk defa 1993’te S. Spielberg tarafından vizyona sokulan eser, bu hafta yedinci filmiyle seyirciyi selamlıyor. Gareth Edwards’ın yönettiği “Jurassic World: Yeniden Doğuş”ta; Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali başrolleri paylaşıyor.

“Jurassic World Dominion”daki hadiselerin beş yıl sonrasını mevzu edinen eserde geçen hikâye şöyle: Artık dinozorlar iklim şartlarından ötürü azalıp belirli bölgelere çekilmişlerdir. Ancak üç vahşi dinozorun DNA’ları milyonların hayatını kurtaracak önemli bir ilaç için elzemdir. Bu yüzden yaratıkların peşine düşen gizli operasyonlar uzmanı Zora Bennett ve ekibinin serüveni, gizli bir araştırma tesisine çıkar. Ancak ekip, yasaklı adadaki bu tesiste karanlık bir hakikatle sarsılır...

Gerçek görüntülerle tesirli animasyonların harmanlanmasıyla meydana getirilen eser; hava, kara ve denizde geçen aksiyon sahneleri barındırıyor. T-Rex’le mücadele ise bunların zirve noktası oluyor! Scarlett Johansson ve Mahershala Ali’nin oyunculukları filmin tesirini kuvvetlendiriyor.