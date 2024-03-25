Tarihi kaleye İtalya'dan ödül! Seddülbahir Kalesi uluslararası kısa liste ödülüne layık görüldü

Seddülbahir Kalesi, Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödülleri’nde ‘Kısa Liste Ödülü’ne layık görüldü. Restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılan ve müzeye dönüştürülen kale, 3 Kasım 1914'te ilk bombalanan yer olma hüviyetine sahip.

IV. Mehmet’in annesi Hadice Turhan Sultan tarafından yaptırılan kale 17. yüzyıl mimari özellikleri taşıyor. Tarihin en kanlı savaşları arasında yer alan Çanakkale Savaşları’nda, Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi, boğazın güvenliğinde çok önemli rol oynadı.

108 yıl önce 'yedi düvel'e karşı koyan kale, isabet eden top atışlarıyla büyük hasar almıştı.

Gelibolu Yarımadası'nda aradan geçen bir asırlık zaman diliminde tabiat şartlarından dolayı da zarar gördü. Harap haldeki kaleyi ayağa kaldırıp, açık hava müzesi haline getirmek için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 2015 yılında restorasyon çalışması başlatıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen restorasyon projesi başarılı şekilde tamamlandı.

Çalışmaları tamamlanmasının ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı.

Seddülbahir Kalesi Müzesinde, ziyaretçiler kalenin 17. yüzyıldan bugüne kadar geçirdiği tarihi dönemler hakkında bilgilendiriliyor.

Ziyaretçiler, Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitlerinin yer aldığı kabristanı ziyaret edip, 1915 Çanakkale Savaşları'nın bu kalede yaşanan kısımlarını, o dönemin savaş malzemelerini, belgelerini inceleyebiliyor.

Seddülbahir Kalesi'nin restorasyon ve kazı çalışmaları sırasında çıkan Osmanlı asker künyeleri, Fransız cep saati, Osmanlı el bombası, Krupp topu namlu temizleme harbisi, Fransız ve Senegal asker palaları, Osmanlı mavzer süngüleri, Osmanlı süngü kını, Osmanlı palaska barutluğu, Osmanlı, Fransız ve Avustralya asker üniforması, kol düğmeleri, mermiler ve Fransız mühimmat sandığı ile savaşın izleri yaşatılıyor.

KISA LİSTE ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

25 yıl süren araştırma, belgeleme, projelendirme ve uygulama çalışmalarının son sekiz yılında proje yürütücülüğünü üstlenen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın ilk master projesi olarak Cumhuriyet'in 100. yılında tamamlanarak ziyarete açılan Seddülbahir Kalesi’ne İtalya’dan önemli bir ödül geldi.

Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödülleri’nde Seddülbahir Kalesi ‘Kısa Liste Ödülü’ne layık görüldü.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İtalya’da Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödülleri’nde Kısa Liste Ödülü’ne layık görülen Seddülbahir Kalesini değerlendirdi.

Kaşdemir, “Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak her diğer mekanda olduğu gibi Seddülbahir Kalesi’nde bir restorasyon süreci başlattık. Çok yetkin isimlerle çalıştık ve bu sürecin sonunda açılışını yaptık. Bir kale müze şeklinde tasarlandı. Sadece restorasyonu yapıp bırakmıyoruz. Alan Başkanlığı olarak içerisinde bir işlev veriyoruz. Gerçekten de herkesin çok takdirini kazanmış ortaya güzel bir kale müze çıktı. Tabii ki bizim de Tarihi Alan Başkanlığı olarak da ustalık eseri diyebileceğimiz çok önem verdiğimiz ve çokta beğendiğimiz içimize yatan bir restorasyon süreci oldu. Biz Seddülbahir Kalesine çok güveniyoruz. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak hem ulusal, hem de uluslararası bir çok yarışmaya Seddülbahir Kalesini göndereceğiz, katılacağız. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günler İtalya’da gerçekten prestijli çalışmaların olduğu bir yarışmaya katıldık. 110 eser arasından, 110 proje arasından ilk 10'a girdik ödül aldık. Bu da bizi çok mutlu etti. Biz bundan sonraki süreçlerde de Seddülbahir Kalesini hem ulusal, hem uluslararası prestiji ciddi yarışmalara katacağız, orada yarışacağız. Çünkü Seddülbahir Kalesine çok güveniyoruz. O yüzden İtalya’daki ödül almak bizi çok mutlu ve motive etti. Çalışma arkadaşlarımı çok motive etti” dedi.