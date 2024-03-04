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Haberler > Kültür - Sanat > Tarık Buğra'nın hatıraları Akşehir'deki evinde yaşatılacak!

Tarık Buğra'nın hatıraları Akşehir'deki evinde yaşatılacak!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tarık Buğra&#039;nın hatıraları Akşehir&#039;deki evinde yaşatılacak!

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk edebiyatının usta kalemlerinden, Türkiye Gazetesi'nde de yazan Tarık Buğra’nın yaşadığı evi müzeye çevirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla Akşehir'de

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Kahraman ile birlikte kamulaştırması tamamlanan evde incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaret sonrası yürütülen çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Akşehir Belediyesi ile birlikte ilçenin tarihini ve kültürel dokusunu ortaya çıkarmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Altay şunları söyledi:

“Cephe sağlıklaştırma projeleriyle başlayan süreçte bugün önemli bir noktaya geldik. Akşehir’in en önemli değerlerinden birisi olan, Akşehir’de uzun süre yaşamış Tarık Buğra’nın evi belediyemiz tarafından kamulaştırıldı.

Şimdi içerisinde inşallah Tarık Buğra’nın hatıralarının yaşatılacağı, gençlere onun hayatını anlatacağımız bir müzenin inşaatına en kısa sürede başlamış olacağız.

Böylece bu değerimizi de hem Akşehirlilerle hem de tüm Türkiye ile buluşturmuş olacağız.”

"AKŞEHİR'İN TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Projede dijital bir içerikle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Başkan Altay, “Akşehir’in turizmine katkı sağlayacak bu işi en kısa sürede yapmayı arzu ediyoruz.

Akşehir, kültürel varlığıyla en önemli destinasyonlarından birisi olma yolunda hızla ilerliyor. Hepimizin hatıralarında ‘Küçük Ağa’ dizisiyle hatırladığımız Tarık Buğra’yı anlatmak, onun hatıralarını yaşatmak bizim en önemli görevimiz. Bu konuda da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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