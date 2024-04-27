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Türkiye'den Moğolistan'a bilim ve kültür desteği!

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Türkiye&#039;den Moğolistan&#039;a bilim ve kültür desteği!

Kültür - Sanat Haberleri

Moğolistan'ın başşehri Ulanbator'da "Uluslararası Göçebe Medeniyetler Çalışması Enstitüsü"ne biyoarkeolojik laboratuvar kuruldu. UNESCO bünyesinde faaliyet gösteren tesise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından malzeme ve ekipman desteği verildi.

Merkezi Moğolistan’da olan Uluslararası Göçebe Medeniyetler Çalışması Enstitüsü laboratuvarı bünyesinde sosyo-antropoloji alanında araştırmaların yapılması için uygun ortam oluşturuldu.

TİKA'nın desteğiyle biyoarkeolojik laboratuvar odası onarılarak, laboratuvar kütüphanesine kitap rafları, toplantı masaları, akıllı tahtanın yanı sıra osteometrik tablo, yayma kumpas, kayar kaliper, mandibulometre gibi laboratuvar ekipmanları temin edildi.

Türkiye'den Moğolistan'a bilim ve kültür desteği! - 1. Resim

 

Enstitü Başkanı Mönhtuul Çuluunbaatar da TİKA tarafından sağlanan desteğe yönelik, "Enstitümüzce, üye ülkeler Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’ye ayrı ayrı destek taleplerimiz iletilmişti. Türkiye’nin resmi kuruluşu TİKA bize destek verdi. Enstitümüzün faaliyetlerine büyük destekte bulunan Türkiye’ye, Türk halkına ve TİKA’ya teşekkür ederim." dedi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
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