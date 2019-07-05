Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Geçen yıl 68 ülkeden bin 406 kısa filmin gönderildiği festivalin bu yılki son başvuru tarihi 30 Kasım olarak tespit edildi. Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 16. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümüne başvuran eserler festival jürisi tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmenin ardından “En İyi Film” mükâfatını alan eserlerin sahipleri, Akbank Sanat tarafından ulusal kategoride 30 bin lira, uluslararası kategoride ise 5 bin dolar ile ödüllendirilecek. Yarışmayı kazanan filmler, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversite kampüslerinde seyirciyle buluşacak. Başvuruları internet üzerinden kabul edilecek 16. Akbank Kısa Film Festivali, 16-26 Mart’ta gerçekleştirilecek.