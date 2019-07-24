Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD ÖZTEKİN

Türkiye’deki 12 konservatuvardan seçilen 76 genç müzisyenden meydana gelen topluluk, Cem Mansur idaresinde sahne aldı. Sabancı Vakfının kurulmasına liderlik ettiği ve ana destekçisi olduğu orkestra, geniş bir repertuvar sundu. Sanatseverlerin yoğun alaka gösterdiği konserde orkestra, piyanist Gökhan Aybulus’a eşlik etti. Yaklaşık üç saat devam eden konserde, Richard Wagner’in “Nürnbergli Usta Şarkıcılar” uvertürü, Sergey Rahmaninov’un “İkinci Piyano konçertosu op.18”, Füsun Köksal ‘ın “Silent Echoes II” ve Pyotr İlyiç Çaykovski’nin “Romeo ve Jüliet” eserlerinin de aralarında olduğu bir repertuvar yorumlandı. Orkestra, 24 Temmuz’da Berlin’de Young Euro Classic Festival’de sahne alacak. Genç müzisyenlerden oluşan topluluk, 27 Temmuz-4 Ağustos arasında ise Sicilya’da konser verecek.