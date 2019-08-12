Murat Öztekin - İstanbul’un eşsiz müzeleri Kurban Bayramı’nda şehirde kalan insanlara kapılarını sonunda kadar açıyor... Tarihî Yarımada içindeki Topkapı Sarayı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Yerebatan Sarnıcı’nın da aralarında olduğu onlarca tarihî mekân, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacak. Topkapı Sarayı Müzesi, bayramın ikinci günü olan bugün ve dördüncü günü tam zamanlı olarak açık olacak. Yarın kapalı olacak. Millî Saraylara bağlı Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı gibi mekânlar ise bayramın üçüncü ve dördüncü günü ziyaret edilebilecek. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi de bayramın her günü ziyaretçilerini ağırlayacak.
1700’LÜ YILLARA YOLCULUK
Özel müzeler de bayramda açık olacak. Nostaljik vasıta ve eşyaların yer aldığı Haliç’teki Rahmi M. Koç Müzesi, bayramın ilk günü hariç ziyarete açık olacak. Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi, bugün hariç bayramın her günü 09.30-18.00 arasında, 1700’lü yıllardan bugüne oyuncak tarihinin gözde örnekleri sergilemeyi sürdürecek. Bugünden itibaren açık olacak İstanbul Modern de koleksiyon sergisi aktüel sergilerini sanatseverlerle buluşturacak.
Bayramda müzelerin kapısı açık
Kamuya bağlı ve özel müzeler bayramda ziyaretçilerini bekliyor.
Murat Öztekin - İstanbul’un eşsiz müzeleri Kurban Bayramı’nda şehirde kalan insanlara kapılarını sonunda kadar açıyor... Tarihî Yarımada içindeki Topkapı Sarayı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Yerebatan Sarnıcı’nın da aralarında olduğu onlarca tarihî mekân, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacak. Topkapı Sarayı Müzesi, bayramın ikinci günü olan bugün ve dördüncü günü tam zamanlı olarak açık olacak. Yarın kapalı olacak. Millî Saraylara bağlı Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı gibi mekânlar ise bayramın üçüncü ve dördüncü günü ziyaret edilebilecek. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi de bayramın her günü ziyaretçilerini ağırlayacak.
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