Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

¥ NİZİP GAZİANTEP

Çingene Kızı mozaikleriyle tanınan Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Zeugma antik şehrinin evleri binlerce yıllık maziyi bugüne taşıyor... Türkiye İş Bankasının katkılarıyla yedi senedir devam eden kazılarda en son Muzalar Evi’ndeki kazı çalışmaları tamamlandı. Prof. Dr. Kutalmış Görkay başkanlığındaki kazı ekibi tarafından 2012-2019 yılları arasında yapılan çalışmalarda Gaziantep Arkeoloji Müzesine 938 eser kazandırıldı. Kazılarda adını tabanında bulunan dokuz Muza tasvirinden alan evde, antik devirlerden kalma şiirler ve mozaikler gün yüzüne çıkarıldı. 2012’den bu yana; akademisyenler, arkeologlar, arkeoloji bölümü öğrencileri, restoratörler, sanat tarihçileri ve mimarlar dâhil 443 kişi çalıştı. İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker ise Anadolu topraklarındaki eşsiz arkeolojik zenginliğin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini vurguladı.

HAREM SELAMLIK BİNA

Hafriyat sahasında yapılan ziyarette konuşan Prof. Dr. Kutalmış Görkay, Muzalar Evi’nin, tarih ve edebiyat gibi entelektüel sohbetlere ev sahipliği yaptığını kaydederek “Evler harem selamlıklı olarak yapılmış; erkek ve kadınlar ayrı yerde toplanmış. Buradaki kazılarda kaybolmuş edebî metinlere dair izler de bulduk. Mesela Menander’in hiç bilinmeyen bir oyunundan tasvirler görülebiliyor” diye konuşuyor.

YÜZLERCE EV SAKLI!

Zeugma antik şehrinde, Muzalar Evi gibi yaklaşık bin adet hane bulunuyor. Ancak bunlardan henüz birkaç tanesi gün yüzüne çıkarılabilmiş vaziyette. Evler; mozaikleri, duvar freskleri ve zengin mimari dekorasyonu ile dikkat çekiyor.