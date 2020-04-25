Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeni tip koronavirüs pandemisi, online film platformlarının üye sayılarını artırdı. Bütün dünyada insanların “Evde kal” çağrılarına uyduğu bugünlerde Amazon Prime, Netflix, Disney +, beINCONNECT, Blu Tv ve FilmBox gibi platformlar daha popüler oldu. Dünya üzerinde 150 milyondan fazla kişinin kullandığı Amazon Prime’ın bu sene 18 milyon yeni abone kazandığı iddia edildi. Netflix ise geçtiğimiz günlerde açıkladığı rakamlara göre 2020 yılının ilk çeyreğinde 15,8 milyon yeni aboneye ulaştı. Beklentilerin iki katı abone kazanan Netflix’in toplam üye sayısı 182,9 milyon oldu. Yeni açılan Disney + ise beş ayda 50 milyondan fazla abone kazandı. Kurum açıklamasına göre FilmBox Live aboneliklerinde de son bir ayda yüzde 30 ila 40 artış oldu. Film seyretme alışkanlıklarının değişip dijital film platformlarının abone sayılarının artmasının ardından sinema salonlarının durumunun ne olacağını yine akıllarda soru işareti meydana getirdi.

EVDE AKSİYON VE KOMEDİ POPÜLER

Öte yandan online film platformlarında en çok seyredilen filmlerin arasında aksiyon türü öne çıkıyor. FilmBox Live’ın rakamlarına göre en fazla ziyaret edilen film türü yüzde 16,3 ile aksiyon olurken bunu yüzde 16,2 ile komedi filmleri, yüzde 12 ile de bilim kurgu takip ediyor. Netflix Türkiye’nin günlük izleme rakamlarında ise yerli komediler ilk sıralara çıkıyor.