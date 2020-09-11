Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

5-7 Ekim’de gerçekleştirilecek Antalya Film Forum kapsamında beş bölümde dokuz projeye toplamda 470 bin lira ödül verilecek. Ali Tansu Turhan’ın yönettiği “Diyalog”, Selcen Ergun’un yönettiği “Kar ve Ayı”, yönetmenliğini Erkan Tahhuşoğlu’nun üstlendiği “Koridor”, Aydın Orak’ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği “Sabırsızlık Zamanı” ve Nazlı Elif Durlu’nun Anna Maria Aslanoğlu yapımcılığında çektiği “Zuhal” projeleri bu yıl jüri karşısına çıkacak. Belgesel Work in Progress Platformu’nda ise 7 proje yarışacak. Mükâfatlar 7 Ekim’de yapılacak törenle sahiplerini bulacak.