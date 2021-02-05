Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Eserde fotoğrafçı, şair ve çevirmen Lütfi Özkök’ün fotoğrafları ve hayatı retrospektif bakış açısıyla yer alıyor. Ömrünü sanata adamış olan Özkök, aralarında Nazım Hikmet Ran, Louis Aragon, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Özdemir Asaf gibi Türkiye ve dünyanın önde gelen sanatçılarını fotoğraflayarak dünya fotoğraf dağarcığına unutulmayacak bir biçimde kazandırıyor. Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen’e ait olan ve editörlüğünü Merih Akoğul’un üstlendiği eser, İngilizce olarak da yayımlandı. Merih Akoğul, “Kelimeleri, şiirlerinde fotoğraftan çok daha önce bir çerçeve içine alan, daha sonra da şiirlerini kurarken yaşadığı coşkuyu yüzler üzerinden fotoğraflara çeviren Lütfi Özkök, bu iki yapıyı başarıyla hayatının içine almış bir kişidir” diyor.