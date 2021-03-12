Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yarışmada dereceye girerek mükâfatlandırılacak ilk üç filmin yanı sıra, bir filme de “Özel Ödül” verilecek. Bu mükâfat, vefatının 700. yıl dönümü sebebiyle ilan edilen “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” çerçevesinde mutasavvıf Yunus Emre anısına takdim edilecek. Yarışmada Yunus Emre’nin hoşgörü, kardeşlik ve sevgi temalarını işleyen filmlerden oluşan bir antoloji de sinemaseverle buluşacak. Ayrıca “Büyük Mutasavvıf”, yarışma müddetince önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşecek çeşitli söyleşi ve faaliyetlerle yâd edilecek.