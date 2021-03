Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dünyada büyük bütçeli filmlerin vizyon tarihlerinin tehirleri ise devam ediyor. Son olarak yapım şirketi Sony Pictures, Tom Hardy’nin başrolünde olduğu “Venom: Let There Be Carnage” filminin vizyon tarihini bir defa daha erteledi. Geçen sene ekim ayında vizyona girmesi beklenen süper kahraman serisinin son halkası, 25 Haziran 2021’e tehir edilmişti. Bu defa eserin 17 Eylül’de seyirciyle buluşacağı duyuruldu. Daha öncede “Hızlı ve Öfkeli 9” (F9) 25 Haziran’a,”Last Night in Soho” 1 Kasım’a ve James Bond filmi “Ölmek İçin Zaman Yok” 8 Ekim’e tehir edilmişti. “Jurassic World: Dominion” ve ismi saklanan Elvis Presley filmi gibi eserlerin seyirciyle buluşması ise gelecek seneye kalmıştı. Bütün bu gelişmeler, sinema salonlarının bahar ve yaz aylarında da beklenen normalleşmeye geçemeyeceğinin göstergesi olarak yorumlandı.