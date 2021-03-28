Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük ve küçük her kesimin ilgi odağı olan Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, 1700’lü yıllardan 1990’lı yıllara ait birçok oyuncağıyla ebeveyneler ve çocukları arasında köprü görevi görüyor. Anne ve babaları, çocukluklarına ait anılarını hatırlatan müzede dünyanın en seçkin oyuncakları yer alıyor. Kontrollü normalleşme ile ziyaretçi sayısında artış yaşanan müze, her kesimden ziyaretçilerini bekliyor.

“Müze olarak geçmiş ile gelecek arasında bir köprüyüz”

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesinde rehber olarak görev yapan Yasemin Keskin, müzenin geçmişe ait oyuncaklarla çocukların geçmişe dair bağlarını güçlendirmeye hedeflediklerini ifade ederek, “ Müzemiz Gaziantep’in en eski mahallelerinden Bey Mahallesinde yer almaktadır. 2010 yılında restorasyona başlanıyor 2013 yılında da faaliyete geçti. Müzemizde yaklaşık 700 takım oyuncağımız mevcut. 8 tane galerimiz var. Türkiye’de tek mağarası olan oyuncak müzesi bizde. Mağaramızda da 24 farklı ülkeye ait simgeleriyle birlikte giydirilmiş kız ve erkek çocuklarına benzetilmiş oyuncaklarımız var. Mağaramız renkli bir şekilde ışıklandırılmış ve kesinlikle görülmeye değer, güzel bir yer. Biz müze olarak aslında geçmiş ile gelecek arasında bir köprüyüz. Çocuklara zihinsel ve bedensel gelişimlerinde katkı sağlayacağı için bunu öğretmeye çalışıyoruz. Çocukları etkilemeye çalışıyoruz. Onları geçmiş ile gelecek arasındaki farkı oyun şeklinde öğretmeye çalışıyoruz. Müzemizde 1700’lü yıllardan 1990 yılına kadar olan dünyanın en seçkin oyuncakları mevcut. Normalleşmeyle beraber müzemizde ziyaretçi sıklığı olmaya başladı. Hafta sonları daha yoğunuz artık. Hafta sonları 350 civarı ziyaretçi alıyoruz. Müzemizi ziyarete Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçiler gelmekte ve hatta dünyadan da ziyaretçilerimiz var. Almanya, Japonya, Kore gibi uzak doğu ülkelerinden de gelen ziyaretçilerimiz var” diye konuştu.