10 yıllık evlilik bitti: Şarkıcı Gökçe ile Bülent Gençer boşandı

Şarkıcı Gökçe ile diş hekimi Bülent Gökçer, Paris Başkonsolosluğu’nda 10 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift aldıkları ortak kararla evliliklerine nokta koydu.

Söylediği “Tuttu Fırlattı Kalbimi” şarkısıyla bir dönem müzik piyasalarını sallayan şarkıcı Gökçe ile 2014 yılında evlendiği Bülent Gökçer’den üzen bir haber geldi. Marmaris’te yaşayan çift, yollarını ayırdı.

PARİS’TE NİKAH

Şarkıcı Gökçe, uzun süre birlikte olduğu diş hekimi Bülent Gençer ile 10 yıl önce Paris Başkonsolosluğu’nda evlenmişti. Çiftin nikahını Konsolos Müslüm Aygün kıymıştı. Çok heyecanlı olduklarını belirten çift, nikahın ardından fotoğrafları yakınlarına göndererek evlendiklerini söylemişti.

“EVLENMEMİZİN MANTIKLI AÇIKLAMASI YOK” DEMİŞTİ

Ünlü isim verdiği bir röportajda kendisine evlilik ile ilgili yöneltilen soruya “İçgüdüsel olarak evlendik. Evlenmemizin hiçbir mantıklı açıklaması yok. Çabuk evlendik çünkü vazgeçme ihtimalimiz vardı. Her şeyden önce Bülent benim arkadaşım. Zaten arkadaş olabiliyorsanız birlikte eğlenebiliyorsanız evlenmek lazım” şeklinde cevap vermişti.

10 YIL SONRA BOŞANDILAR

Çift 10 yıl sonra boşandı. Hürriyet’te yer alan habere göre; boşanmanın ardından İstanbul’a dönen Gökçe, müzik çalışmalarına burada devam etme kararı aldı. Çiftin arkadaş olarak ayrıldığı, Gökçe’nin ara sıra Marmaris’e gidip eski eşiyle görüştüğü de öğrenildi.