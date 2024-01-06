150 milyon liralık vurgun yapan Talu çiftinden komik savunma: Asıl suçlu bize parayı verenler

6 Ocak 2024 07:28 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 07:33

Reklam kampanyası adı altında yaklaşık 150 milyonluk vurgun yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu, havalimanında yakalandı. Sosyal medyada “Var Böyle Tipler” kanalıyla tanınan Kıvanç ve eşi Beril Talu’nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikâyet üzerine çift hakkında soruşturma başlatıp yurt dışına çıkış yasağı koydu. Talu çifti Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı.

BİZ DEĞİL ONLAR TEFECİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli karı koca, suçlamaları kabul etmedi. Dolandırıcılık iddialarını yalanlayan ikilinin ifadelerinde “Biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar” dedikleri öğrenildi.

Savcılık ifadelerinin ardından şüpheli fenomen çift Kıvanç ve Beril Talu “tacir ve şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyeti sebebiyle kooperatif yöneticilerinin ve kooperatifin faaliyeti çerçevesinde dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.