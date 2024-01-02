2. Sayfa bitti mi? Müge ile Gülşen İkinci Sayfa bugün neden yok?

2 Ocak 2024 10:15 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 10:16

Sevilen magazin programlarından biri olan 2. Sayfa'nın ekranlara gelmemesinin ardından 2. Sayfa bitti mi? Müge ile Gülşen İkinci Sayfa neden yok? sorularına yanıt arandı. Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı bugün neden yok? Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel neden ayrıldı, ayrıldı mı? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

İKİNCİ SAYFA BİTTİ Mİ?

2 Ocak 2024 tarihi itibarıyla ekranlara gelen Aramızda Kalmasın programının ardından 2. Sayfa bitti mi, merak edildi. 18 yıldır partner olan Gülşen Yüksel ile Müge Dağıstanlı 2. Sayfa programında artık yer almayacaklarını açıkladı ve program 29 Aralık 2023 tarihinde bitti. Gülşen Yüksel vedasını şöyle duyurdu:

"2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz. 2. Sayfa ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşçakalın...."

MÜGE DAĞISTANLI'NIN YENİ PROGRAMI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılında Müge Dağıstanlı Ali Eyüboğlu ile birlikte 'Aramızda Kalmasın' programında yer alacak. Programın detayları henüz bilinmiyor.