Her ilde tertiplenen kadınlar matinesiyle ülkeyi dolaşacak olan Kuşum Aydın, iki buçuk ay sürecek turnesine Bursa’dan başlıyor. Kadınlar matinelerinin en büyük yıldızı olan Kuşum Aydın “Evimi çok seven biriyim, boş zamanlarımda hep evimdeyim, 2,5 ay evimden ayrı kalmak beni üzen en önemli konu, otel odalarında kalmak bana göre zor, düzeni seven biriyim ve iş sonrası benim için keyfim tek lüksüm” dedi. Kadınlar matinesiyle yola koyulmak üzre hazırlanan Kuşum Aydın, bir tırla yola çıkıyor. Yanında 40 sahne kostümü götüren Kuşum Aydın, kostümlerinin sahne için hazırlanmış en pahalı kıyafetler olduğunuda dile getirdi.
Kuşum Aydın turneye çıkıyor
08.02.2019 - 19:59 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 19:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sahnelerim bir numaralı ismi Kuşum Aydın, Türkiye’yi gezerek sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Etiketler : Kuşum Aydın,
603291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/603291.aspx
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