Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her ilde tertiplenen kadınlar matinesiyle ülkeyi dolaşacak olan Kuşum Aydın, iki buçuk ay sürecek turnesine Bursa’dan başlıyor. Kadınlar matinelerinin en büyük yıldızı olan Kuşum Aydın “Evimi çok seven biriyim, boş zamanlarımda hep evimdeyim, 2,5 ay evimden ayrı kalmak beni üzen en önemli konu, otel odalarında kalmak bana göre zor, düzeni seven biriyim ve iş sonrası benim için keyfim tek lüksüm” dedi. Kadınlar matinesiyle yola koyulmak üzre hazırlanan Kuşum Aydın, bir tırla yola çıkıyor. Yanında 40 sahne kostümü götüren Kuşum Aydın, kostümlerinin sahne için hazırlanmış en pahalı kıyafetler olduğunuda dile getirdi.