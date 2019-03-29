27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında Altınbaş Üniversitesinde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluşan Günaydın, şöyle konuştu: Sinemada çok az filmim var. İyi projelere bakıyorum, bulursam zaten oynuyorum. Tiyatroya sanılanın aksine büyük ilgi var. Bütün salonların hepsi dolu, üç dört ay önceden biletler satılıyor. Tiyatro seyircisi neyi seyredeceğini iyi biliyor. Ondan dolayı daha güvenilir bir seyirci diyebiliriz. Bu kitle gittikçe büyüyor ve bu durum bizim için çok sevindirici.
Engin Günaydın: Artık dizilerde oynamayacağım
29.03.2019 - 02:25 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 02:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burhan Altıntop, Zabıta İrfan, Gül Ağa gibi birçok karaktere hayat veren ünlü oyuncu Engin Günaydın, televizyon dizilerinde çalışma sürelerinin çok uzun olduğunu söyleyerek “Çalışma şartları çok ağırlaştı. Bu yüzden televizyonda olmak istemiyorum, tiyatro yapmak istiyorum” dedi.
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613403 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/613403.aspx
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