Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında Altınbaş Üniversitesinde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluşan Günaydın, şöyle konuştu: Sinemada çok az filmim var. İyi projelere bakıyorum, bulursam zaten oynuyorum. Tiyatroya sanılanın aksine büyük ilgi var. Bütün salonların hepsi dolu, üç dört ay önceden biletler satılıyor. Tiyatro seyircisi neyi seyredeceğini iyi biliyor. Ondan dolayı daha güvenilir bir seyirci diyebiliriz. Bu kitle gittikçe büyüyor ve bu durum bizim için çok sevindirici.