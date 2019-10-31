Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okan Tok yaptığı mücadele ve çabası yakın çevresi tarafından takdir edilirken, etkinliklerinde sanat dünyasından da önemli destekler geldi. Akatlar Kültür Merkezinde gerçekleştirdiği gecede Billur Kalkavan ve Aykut Pala sunumlarıyla destek olurken bundan sonra bizde bu projenin arkasındayız vurgusunu yaptılar. Türk Sanat Müziğinin billur sesli güzeli Umut Akyürek’de “Onlarında Göz Yaşları Var” projesinde Okan Tok’un yanında olacağını ifade ederken “Okan Tok önemli bir yolda başarıyla yürüyor, sesini duyurdu önemlide işlere imza attı. Her canlının hakkıyla yaşamak hakkı var, sadece sahnede olarak değil elimden gelen her şekilde Okan Tok ile birlikte yürüyeceğiz” dedi. Umut Akyürek ve Okan Tok, hayvanlar için özel hazırlanan ve söz müziği Murat Kutsal ‘a ait olan Onların da Gözyaşları Var isimli düet eseri seslendirerek projenin duyulmasında değerli bir imza attılar.