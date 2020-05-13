Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, Madonna'ya ait olduğu öne sürülen bir sözleşmenin ekran görüntüsünü paylaşan korsanlar, veri karşılığında para istedi. Talep edilen para miktarı ve Grubman Shire Meiselas & Sacks'in bu kişilerle pazarlık edip etmediğine ilişkin bilgi verilmedi. Firmayla çalışan ünlü isimler arasında Rod Stewart, Lady Gaga, Robert De Niro ve Drake, Elton John, Barbra Streisand, Barry Manilow, The Weeknd, U2, Sofia Vergara, Sony, LeBron James, Mike Tyson ve Activision'ın bulunduğu belirtildi.