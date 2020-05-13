BBC'nin haberine göre, Madonna'ya ait olduğu öne sürülen bir sözleşmenin ekran görüntüsünü paylaşan korsanlar, veri karşılığında para istedi. Talep edilen para miktarı ve Grubman Shire Meiselas & Sacks'in bu kişilerle pazarlık edip etmediğine ilişkin bilgi verilmedi. Firmayla çalışan ünlü isimler arasında Rod Stewart, Lady Gaga, Robert De Niro ve Drake, Elton John, Barbra Streisand, Barry Manilow, The Weeknd, U2, Sofia Vergara, Sony, LeBron James, Mike Tyson ve Activision'ın bulunduğu belirtildi.
Starların bilgilerini çaldılar
13.05.2020 - 07:07 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 07:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Grubman Shire Meiselas & Sacks hukuk firmasının internet sitesi çökertildi ve bilgisayar korsanları, sözleşmeler ve şahsi e-postalar dahil 756 gigabaytlık veriyi ele geçirdi.
Etiketler : korsanlık,
703703 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/703703.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER