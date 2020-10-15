Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile evlilik sürdüren ve baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu kızının adını açıklamamıştı. İddialara göre Sinem Kobal'ın kızının adı "Lalin" olacak.Sinem Kobal, 2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. Çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı.

DOĞUM İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Kızını kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal'ın, kızına hangi ismi koyacağı merak konusuydu. İddiaya göre Sinem Kobal kızının adını "Lalin" koyacak

LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ünlü çiftin doğacak bebeğinin ismini duyan herkes internette anlamını aratıyor. Lalin ismi; kırmızı renkte olan, kırmızı renkli olan, yakut kırmızısı anlamını taşıyor