Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Timur Selçuk, hayatını kaybetti. Timur Selçuk'un kısa sürede yayılan ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan gazeteci Enver Aysever, "Timur Selçuk'u kaybettik" ifadelerini kullandı. Ölümüyle ilgili henüz bir açıklama yapılmayan Selçuk'un 50 yılı aşkın süren müzik hayatı da merak konusu oldu.

"SABAHA KARŞI ÖLÜ BULDUK"

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, müzik dünyasına unutulmaz eserler bıraktı. CNN Türk'e konuşan Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk "Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.