Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evinde dinlenen 49 yaşındaki oyuncunun ilaç tedavisine başladığı ve vücut direncini yüksek tutabilmek için vitamin takviyesi aldığı öğrenildi. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından maskeli bir fotoğrafını sevenleriyle paylaşarak “Sağlıklı günler yaşamak için maske, fiziksel mesafe ve hijyen... Hepimiz bunu yapabiliriz ve başkalarına hastalık bulaştırmadan kahraman olabiliriz" notunu düşmüştü.