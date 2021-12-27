Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “Gerekirse simit yiyeceğiz ama bu zor günleri atlatacağız” demiş ve büyük tepki çekmişti. Avşar, tepkilere sosyal medya üzerinden “Sakinleştiyseniz sıra bende” diye başlayıp cevap vererek kendini savunmuştu. Bu açıklamanın ardından Türk sanat müziği sanatçısı Ahmet Özhan'dan da benzer bir yorum geldi.

“GEREKİRSE BİR EKMEK YERKEN BUNU YARIM EKMEĞE DÜŞÜRECEĞİZ”

Ahmet Özhan, "Kimsenin hükümranlığına girmeyiz" deyip "Gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız" dedi. Özhan ekonomik meselelerle ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin şu yorumu yaptı:

“Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız. Bakın Cumhurbaşkanımız Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi. Bu bir tam bağımsızlık mücadelesidir. Muhalifler bunu anlamak istemiyorlar. Biri dinime, milletime, devletime laf söylerse ağzını yırtarım. Varsın bu yolda öleyim, umurumda değil. Hiçbir zaman kendi çıkarlarım uğruna helvaya halva demedim.”

Hülya Avşar'dan gelen tepkilere cevap: Sakinleştiyseniz sıra bende Hülya Avşar’ın geçtiğimiz günlerde bir muhabirin yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili sorusuna “Gerekirse simit yeriz ama bu zor günleri atlatırız” cevabı büyük tepki çekmişti. Avşar, tepkilere sosyal medya üzerinden cevap verdi.