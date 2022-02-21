Türkiye Gazetesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün izleyicileri güldüren bir olay yaşandı. Müge Anlı arkadaşından gelen bir notu canlı yayında okuyunca kahkaha tufanı yaşandı.

“SEN BİHTER ZİYAGİL’SİN, ÜZÜLME”

Sevilen sunucu Müge Anlı’ya gelen mesajda “Sana gülmeler yarışır, çok sevmeler, sevilmeler. Sen Bihter Ziyagilsin” yazıyordu. Anlı açıklamasında arkadaşıyla ilgili “O hep öyle söyler bana Sen Bihter Ziyagilsin üzülme, der” dedi.

MÜGE ANLI: SONUMUZ BENZEMESİN

Anlı’nın Bihter Ziyagil'e benzetilmesine dair yaptığı yorum ise izleyicileri güldürdü. Müge Anlı arkadaşına “Bihter Ziyagil'e benzetmişsin ama sonumuz benzemesin” cevabını verdi. Stüdyodakiler bu yorum üstüne kahkahaya boğuldu.

GEÇEN HAFTA ANLATTIĞI ANI DA ÇOK GÜLDÜRDÜ

Ünlü sunucu Müge Anlı’nın geçtiğimiz hafta canlı yayındaki okey anısı yine herkesi güldürmüştü. Müge Anlı, okey masasındaki konuşmalara şaşırdığını ifade etmişti. Başarılı sunucu, anısını anlatırken bir gün telefon numarasını paylaşan kadına "Güvenip de nasıl paylaşıyorsunuz?" diye soru sorduğunu ve daha sonra okey masasından atıldığını itiraf etmişti.

Müge Anlı canlı yayında sağlığıyla ilgili gerçeği açıkladı Ünlü televizyoncu Müge Anlı kendi hakkında korkutan bir gerçeği açıklayarak; "Benim şekerim kaça çıkmış, Söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz" dedi.

Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı: Geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'nın gözyaşları dün akşam düzenlenen ödül törenine damga vurdu. Duygusal anlar yaşayan Anlı, "Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum" ifadelerini kullandı.