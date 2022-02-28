Türkiye Gazetesi

Survivor 2022 All-Star yarışmasında verdiği mücadeleyle adından söz ettiren Furkan Kızılay yorgunluğunu Miami’de attıktan sonra Türkiye’ye döndü. Ocak ayında ilk teklisi ‘İstanbul’ şarkısını yayınladıktan sonra Survivor sebebiyle kısa bir ara verdiği müzik kariyerine yeniden odaklanarak önümüzdeki günlerde sevenleriyle sahnelerde buluşacak.

Yayınladığı teklisinin ardından yeni akustik teklisi Fırtına şarkısını dinleyicisi ile buluşturan genç şarkıcı müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ederek şarkılarını dinleyicileri ile buluşturdu.

Söz ve müziğini Müzisyen Can Doe’nin yaptığı Fırtına şarkısı, özlenen akustik sound’u dinleyicilere sunarak, müzikal anlamda barındırdığı iniş çıkışlar sayesinde hüzünlü bir yapı sunuyor. Bu parçada, müzikal performans da ön planda tutularak çekilen akustik video klip, gelecek sahneler için de etkili bir zemin oluşturuyor.

Furkan Kızılay, aylar sonra yeniden Survivor adasında 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakteri ile ünlenen Kızılay, geçen sezon yarıştığı Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik Adasını ziyaret etti.

Furkan Kızılay'dan 'Çocuklar Duymasın' açıklaması Birol Güven, 'Havuç' karakterinin diziye döneceğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu Furkan Kızılay ‘Çocuklar Duymasın’ dizisine geri döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı.