Türkiye Gazetesi

Sevgilisi tarafından dolandırıldığını öne süren TikTok fenomeni Ebru Fidan, Müge Anlı’nın programına katıldı. 41 yaşında bir çocuk annesi kadın, 5 Ocak'ta tanışıp bir ayda evlenme kararı aldığı sevgilisi Ramazan Aydın tarafından 120 bin lira dolandırıldığını öne sürerek programa başvurdu. Ebru Fidan, iddiasına göre babasına ait evi satarak düğün masrafları için harcadı.

Sevgilisi tarafından dolandırılan Ebru Fidan gelinliğine sarılarak ağladı.

CANLI YAYINDA SİTEM ETTİ

Video paylaşım platformu TikTok'ta konuşup güvendiği Ramazan Aydın ile tanışıp birliktelik yaşamaya başlayan Ebru Fidan, iddiasına göre sevgilisi ne derse inandı. Babasından kalan evi satan Fidan düğün hazırlıkları yaptı, sevgilisinin istediği her şeyi önüne serdi. Genç kadın, canlı yayında gelinliğine sarılarak, "Benim suçum, günahım ne? Neden beni böyle ortada bıraktın? Nikah yapma bahanesiyle evime göz koydun" diyerek sevgilisine sitem etti.

MÜGE ANLI: “İĞRENÇ ÖTESİ”

Bugünkü programda ise Müge Anlı, Ebru Fidan’ın evine konuk oldu. Fidan’ın yaşadığı evden görüntüler ekrana gelirken, ‘çorap’ detayı ünlü sunucunun gözünden kaçmadı. Fidan’ın evinin vitrininde sevgilisi Ramazan Aydın’ın çoraplarını gören Müge anlı şoke oldu.

“O kadar bant izledim, böylesini görmedim” diyen Anlı, “İğrenç ötesi… Prens Harry olsa o günden sonra daha eve gelmemeli. Her erkek de çorapları sağa sola atmıyor, kusura bakmayın” şeklinde tepki gösterdi.

Müge Anlı’ya ‘Bihter Ziyagil’sin’ benzetmesi: Ünlü sunucu kahkahaya boğdu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde Müge Anlı, arkadaşından gelen “Sen Bihter Ziyagilsin” notunu canlı yayında okudu. Anlı’nın Bihter Ziyagil'e benzetilmesine dair yaptığı yorumlar ise izleyenleri güldürdü.

Müge Anlı canlı yayında sağlığıyla ilgili gerçeği açıkladı Ünlü televizyoncu Müge Anlı kendi hakkında korkutan bir gerçeği açıklayarak; "Benim şekerim kaça çıkmış, Söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz" dedi.