Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında 14 yıldır yer alan Müge ile Tatlı Sert programında yer alan ekibin aileleri de merak ediliyor. Zaman zaman ailesi ile paylaşımlarda bulunan ve adli tıp konusunda yorumlar yapan doktor Şevki Sözen bu kez korkuttu. Sözen, hastane paylaşımıyla hayranlarının endişelenmesine neden oldu.

“KAYGILIYDIK, ŞAŞKINDIK”

Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen eşiyle ilgili kötü haberi duyurdu. "Canım hayat yoldaşım, eşim, sevdiğim dün ani bir gereksinimle oldukça önemli bir operasyon geçirmek durumunda kaldı" diyen Sözen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün sizlere hastaneden günaydın diyebiliyoruz. Canım hayat yoldaşım, eşim, sevdiğim dün ani bir gereksinimle oldukça önemli bir operasyon geçirmek durumunda kaldı. Kaygılıydık. Şaşkındık. Doktorsanız sevdiğiniz söz konusu olduğunda profesyonel olamıyorsunuz. Duygusal yanınız ağır basıyor. İşte bu koşullarda yıllardır eşimin doktoru olan can dostumuz, alanında duayen bir hekime ve ekibinin hünerli ellerine, bilgisine kendimizi bıraktık. Yukarıdaki gördüğünüz resim bu kadar ağır bir ameliyattan 24 saat sonra çekildi.”

“DOSTUMUZ MÜGE ANLI’YA SONSUZ TEŞEKKÜRLER”

Müge Anlı, Rahmi Özkan ve diğer çalışma arkadaşlarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Şevki Sözen sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu süreçte gerek telefonları, gerek mesajları, gerek duaları ve güzel dilekleri ile bizleri yalnız bırakmayan ailemize, sevdiklerimize ve çalışma arkadaşlarım sevgili ATV ekibi ile kıymetli dostumuz Müge Anlı’ya Rahmi Özkan’a sonsuz teşekkürler. Sultan Süleyman’ın dediği gibi ”Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” Herkese Sevdikleriyle sağlıklı, mutlu bir hafta sonu dileriz.”

Şevki Sözen ve eşi

Müge Anlı canlı yayında sağlığıyla ilgili gerçeği açıkladı Ünlü televizyoncu Müge Anlı kendi hakkında korkutan bir gerçeği açıklayarak; "Benim şekerim kaça çıkmış, Söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz" dedi.

Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı: Geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'nın gözyaşları dün akşam düzenlenen ödül törenine damga vurdu. Duygusal anlar yaşayan Anlı, "Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum" ifadelerini kullandı.