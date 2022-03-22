Türkiye Gazetesi

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma dün akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı yarışmaya katılan Doğan Zorlu’nun jokerlerini kullanmasına rağmen elendiği soru herkesi şaşkına çevirdi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İLE İLGİLİ SORU

Zorlu, bildiği doğru cevaplarla 6. soruya kadar ulaştı. 6. soruda ise 1915 Çanakkale köprüsü ile ilgili yarışmacıya iki joker kullandırdı. Yarışmada Zorlu’nun karşısına “Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, “en uzun asma köprü” hangisidir? sorusu çıktı. Şıklarda A-Japonya’daki Akaşi Kaikyo Köprüsü, B-Türkiye’deki 1915 Çanakkale Köprüsü Çin’deki Yangtze Nehri Köprüsü D-ABD’deki Golden Gate köprüsü yer alıyordu.

“Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, “en uzun asma köprü” hangisidir? sorusu

YARIŞMADAN ELENDİ

Yarışmacı bu soru karşısında önce telefon jokerini kullanmak istedi ancak süresinin bitmesi nedeniyle jokerden yararlanamadı. Soruya cevap vermek isteyen yarışmacı bu kez yarı yarıya joker hakkını kullandı ve şıkları ikiye düşürdükten sonra D şıkkını seçti. Doğru cevap ise B-Türkiye’deki 1915 Çanakkale Köprüsü olacaktı. Soruya yanlış cevabı veren yarışmacı 2 bin TL alarak yarışmadan elendi.

Doğru cevap Türkiye'deki 1915 Çanakkale Köprüsü olacaktı

KENAN İMİRZALIOĞLU’NDAN DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Kenan İmirzalıoğlu ise doğru cevabı veremeyen yarışmacı karşısında “Son zamanlarda gündemi takip edemediniz sanırım” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Yaptığı konuşmayla ise herkesi duygulandırdı. İmirzalıoğlu konuşmasında, “Gelecek nesillerimiz için de şunu asla unutmamız ve unutturmamız lazım. Çanakkale Zaferi’ni kazanan kahramanlarımız olmasaydı ne o köprüyü yapabilirdik ne de bu stüdyoda yarışmayı sunabilirdik ne de siz ekranlarınızın başında izleyebilirdiniz” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Osman Cavcı Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı, elendiği soru şaşırttı ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ilgiyle izlenen yarışma Kim Milyoner Olmak İster’e Osman Cavcı katıldı. ‘Hababam Sınıfı Güle Güle’ , ‘Zampara Seyfettin’ , filmleriyle hafızalara kazınan oyuncunun Hababam Sınıfı ile ilgili soruda elenmesi izleyicileri şoke etti.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elenen yarışmacı sosyal medyanın diline düştü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacı ilk soruda elendi. İlk soruya yanlış cevap veren yarışmacı sosyal medyanın diline düştü.