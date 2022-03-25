Türkiye Gazetesi

72 yaşındaki ünlü oyuncu Kadir İnanır, basın mensuplarının “Biyografi ve otobiyografi filmleri tekrardan gündeme geldi. Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusuna cevap verdi. Habertürk'ün haberine göre usta oyuncu, bu soruya “Film değil ama 10 senedir devam eden, benim hayatımı anlatan bir belgesel var. Çok duygusal, bir film gibi... Öyle konuk arkadaşlarımız falan yok. Direkt ben olacağım ve hayatım anlatılacak” dedi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Kadir İnanır'ın, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği ve felç riski olduğu öğrenilmişti. Sevenleri bu haberi büyük üzüntü ve kaygı içerisinde karşılamıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Kadir İnanır, sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz günlerde sağlık durumu ile ilgili gazetecilere, “İyiyim, her şey yolunda” açıklamasını yapmıştı.

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