Türkiye Gazetesi

Efsane dizi Bizimkiler’de Nazan karakterini canlandıran usta oyuncu Ayşe Kökçü, okul yıllarına ait fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Türk televizyonlarında bir döneme damgasını vuran ‘Bizimkiler’ günümüzün unutulmayan dizileri arasında yer alıyor. Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi bir ailenin yerleştiği apartmanda yaşanan günlük olayları anlatan dizide Nazan karakterini Ayşe Kökçü canlandırıyordu. Ali ve İpek'in anneleri rolünü başarıyla oynayan Ayşe Kökçü, sosyal medyada yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaştı. Usta oyuncunun 6 yaşındaki fotoğrafını gören takipçileri epey şaşırdı.

Ayşe Kökçü: İlkokula başlarken 1961

Ayşe Kökçü, fotoğrafın altına "İlkokula başlarken 1961" notunu düştü. Kökçü'nün fotoğrafına onlarca beğeni ve yorum geldi. Kökçü’nün fotoğrafını görenler “Yüzünüz hiç değişmemiş” , “İnsan hiç mi değişmez” tarzında yorumlar yaptı.

Savaş Dinçel - Nazan Kökçü

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