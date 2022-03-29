Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın kaleme aldığı "Benim Kahramanın Türk halkıdır" adlı kitap Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıktı. Kitapta şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Cüneyt Arkın, Kemal Sunal’ın sevmediği arabeskçiden isim vermeden bahsetti. Peki, Cüneyt Arkın'ın kitabındaki Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçi kim, Orhan Gencebay mı? Gencebay bu iddialara ateş püskürerek. “Cüneyt Arkın'ın yazdığı söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal'la hiçbir problemim yoktu” dedi. Hayat arkadaşı Sevim Emre ise “Kitabının reklamını yalanlarla, iftiralarla, Orhan Gencebay'ı kullanarak yapamaz” diye konuştu. İşte detaylar…

“BU HERİF GİBİLER ANCA ASANSÖRLE YÜKSELİR”

Arkın’ın tartışmalara konu olan Kemal Sunal ile olan anısı ise kitapta şöyle yer alıyor:

"Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap’tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi.”

“BİZİ GÖRÜNCE SEVİNİR GİBİ YAPTI, SİNSİCE SIRITTI”

“İsminiz Neydi?” başlıklı bir başka bölümde yine Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın’ın sevmediği arabeskçi var:

“Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı. Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı. ‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?’ Aklınca dalgasını geçiyordu. Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: Hay hay efendim, isminiz neydi?”

Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçiyi yazdı

“CÜNEYT ARKIN BENİMLE NEDEN UĞRAŞIYOR!”

Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçiyi isim vermeden anlattı. Gencabay, kitapta yazılan bu anılarla ilgili bugün 2. Sayfa programının canlı yayına katıldı. Usta sanatçı, "Cüneyt Arkın'ın yazdığı söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal'la hiçbir problemim yoktu. Çok sevdiğim takdir ettiğim bir oyuncu Kemal Sunal. Cüneyt Arkın, neden bana iğrenç davranıyor. Benimle neden uğraşıyor. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi" diye konuştu.

SEVİM EMRE ÇILGINA DÖNDÜ: KİTABININ REKLAMINI BÖYLE YAPAMAZ

Orhan Gencebay’ın elinden telefonu alan hayat arkadaşı Sevim Emre ise “Avukatlarla konuştum Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplatacağım. Kitabının reklamını yalanlarla, iftiralarla, Orhan Gencebay'ı kullanarak yapamaz” diye konuştu.

Orhan Gencebay'a sosyal medyadan hakarete para cezası Sosyal medya paylaşımda Gencebay için "yalaka" ifadesini kullanan kişi, "hakaret" suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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