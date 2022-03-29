Türkiye Gazetesi

TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da çalışan Ferhat Korkmaz sağlık sorunu nedeni ile hayatını kaybetti. Acun Medya ekibi acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Eski milli kürek sporcusu olan, dizi ve filmlerde figüran olarak rol alan ve son olarak Survivor ekibinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferhat Korkmaz, Dominik Cumhuriyeti’nde girdiği denizde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Dominik Cumhuriyeti’nde görevli ekibimize geçtiğimiz günlerde katılan kardeşimiz Ferat Korkmaz’ı dün ani gelişen bir sağlık sorunu nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.

2 GÜN ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Gencin ölüm haberi Sakarya’da ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Ferhat Korkmaz’ın en son 2 gün önce Dominik Cumhuriyeti’nde çekildiği fotoğrafı sosyal medyada yayınladığı görüldü.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survior’a beklenmedik veda: Hepimiz için üzücü bir haberim var “Survivor’a kim veda edecek?” sorusunun cevabı yarışmanın 59. bölüm fragmanının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı son bölüm fragmanında bir yarışmacının adaya veda edeceğini “Hepimiz için üzücü bir haberim var” diyerek açıkladı. Ilıcalı’nın açıklamalarının ardından sürpriz vedayla ilgili durum sosyal medyada gündem oldu. İşte birleşme partisi öncesindeki gelişmeler…

Survivor’da en acı konsey: Gözyaşları sel oldu Survivor All Star'ın dün akşamki bölümü duygu dolu anlara sahne oldu. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan'ın hayatını kaybettiğini açıklayan Murat Ceylan üzüntüden konuşamazken, acı kaybı öğrenen yarışmacılar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Furkan Kızılay’dan sürpriz: Survivor’dan elendi, ‘Fırtına’ gibi döndü Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra müzisyen kimliğiyle de tanınan Furkan Kızılay yeni yaptığı şarkıyı hayranlarının beğenisine sundu. Survivor 2022 All-Star yarışmasında verdiği hırslı mücadeleyle konuşulan Kızılay, yeni şarkısı Fırtına’yı yayınladı.