Türkiye Gazetesi

Cem Yılmaz'ın, eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 11.Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle basın mensupları alınmadı.

NAFAKA DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Gizli görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Cem Yılmaz’ın açtığı davayı kısmen kabul ederek söz konusu nafakanın dolar cinsinden Türk lirasına çevrilmesine ve Cem Yılmaz’ın çocuğu için eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 70 bin lira ödemesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödüyordu. Yılmaz, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. Ünlü komedyen 8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödemişti. Cem Yılmaz, nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu. Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istedi. Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması için talepte bulundu.

Cem Yılmaz ödediği nafakayı fazla buldu Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2012 yılında evlendiği ve 2013 yılında boşandığı eski eşi Ahu Yağtu’ya 10 bin dolarlık nafaka ödüyordu. Ünlü komedyen 8 yıldır ödediği nafakanın 40 bin TL’ye düşürülmesi için dava açtı. i.