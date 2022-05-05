Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır sağlık problemleri ile mücadele eden 85 yaşındaki Gönül Yazar’ın evinde kaza geçirdiği ve sol gözünü kaybettiği öne sürülmüştü.

“AMELİYAT OLDU, İKİ GÖZÜ DE SÜPER GÖRÜYOR”

Gönül Yazar'ın menajeri ve basın danışmanı Hakan Eren iddiaları yalanladı. Eren, Magazinsortie.com’a yaptığı açıklamada “ Gönül Yazar’ın hiçbir şeyi yok, yalan, tamamen yalan haber. Gönül Hanım göz kataraktı ameliyatı oldu. İki gözü de süper görüyor artık” dedi.

YAKIN ARKADAŞI ÜZÜCÜ HABERİ DUYURMUŞTU

Onur Akay, Taş bebek lakaplı Gönül Yazar ile ilgili üzücü haberi duyurmuştu. Sanat dünyasının ‘Felaket Tellalı’ olarak bilinen ve sanatçının yakın arkadaşı olan Akay, Yazar’ın yaşadığı kaza sonucu görme yetisini kaybettiğini söylemişti. Hakan Eren'in açıklaması sonrasında yeni bir açıklama yapan Onur Akay, katıldığı bir programda Gönül Yazar'ın ameliyat sonrası gördüğünü açıkladığını belirterek haberinin eksik yayınlandığını belirtti.

Gönül Yazar evinde geçirdiği korkunç kaza sonrası sol gözünü kaybetti Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Gönül Yazar ile ilgili korkutan bir haber paylaştı. İddiaya göre, Türk sanat müziği ve sinemasının usta ismi Gönül Yazar, evinde feci bir kaza geçirdi. Görme yetisini kaybeden ve tedavisi devam eden Yazar'ın son durumu ile ilgili bilgi geldi.

Gönül Yazar, Amerika’da hastaneye kaldırıldı Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta sanatçı Gönül Yazar’ın Amerika’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu