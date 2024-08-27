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Ahmet Mümtaz Taylan'a WhatsApp şoku! Dolandırıcıların hedefi oldu

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Ahmet Mümtaz Taylan&#039;a WhatsApp şoku! Dolandırıcıların hedefi oldu

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabını ele geçiren dolandırıcılar, Taylan'ın yakın arkadaşı Cüneyt Dalgakıran'ı 80 bin lira dolandırdı. Şüpheli hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Türk televizyonlarının son dönemde en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, dolandırıcıların hedefindeki isim oldu. Ünlü oyuncunun WhatsApp hesabı geçtiğimiz yılın Kasım ayında dolandırıcılar tarafından ele geçirildi.

Dolandırıcılar, usta oyuncunun yakın arkadaşı yayınevi kurucusu Cüneyt Dalgakıran ile iletişime geçti ve 'acil ödeme' bahanesiyle Dalgakıran'dan iki ayrı seferde toplam 80 bin TL talep etti.

ŞÜPHELENDİ, OYUNCUYU ARADI

Sabah'ın haberine göre; İbrahim D. isimli şüpheli kişinin hesabına para gönderen Cüneyt Dalgakıran durumdan şüphelenince usta oyuncuyu aradı, dolandırıldığını anlayan Dalgakıran savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Şüpheli İbrahim D. polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı, ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli İbrahim D.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilemezken, haksız menfaati elde eden kişinin şüpheli olduğu, suçun şüphelinin hesabına yatırılan parayla gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Şüpheli İbrahim D. hakkında 'Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Şüpheli şahıs önümüzdeki günler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Düzenleyen:  - Magazin
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