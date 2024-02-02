Alişan ve eşi Buse Varol estetik yaptıranlarla dalga geçti

Şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol, estetik yaptıran ünlüleri yayınladıkları bir videoyla ti’ye aldı. Varol’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

Konsere gittiği sırada yoğun ağrı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Alişan, geçtiğimiz gün apandisit ameliyat oldu. Geçirdiği operasyon sonrası sağlığına kavuşan şarkıcı, eşi Buse Varol ile bir video çekti. Çift, estetik yaptıranlara göndermede bulundu.

“ESTETİKTE SON NOKTA”

Eşi Alişan ile objektif karşısına geçen Buse Varol, hasta rolünü üstlendi. Doktor gibi davranan şarkıcı Alişan ise yaptığı esprilerle takipçilerini gülümsetti. O anları kayda alan Varol, videoyu “Estetikte son nokta. Alişan hocamla ön görüşmeyi yaptık, Yarın ameliyata alacak beni, sonuçları paylaşacağım. Ben Fransız askısı istedim, o İtalyan salatası yapacakmış. Bu sıcak görüşme için teşekkürler hocam” notuyla paylaştı.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Buse Varol’un kişisel Instagram hesabından yer verdiği videoya yorum yağdı. Videoyu beğenen kullanıcılar “Çok alemsiniz, Allah mutluluğunuzu bozmasın” , “Harikasınız bayıldım” gibi yorumlar yaptı. Varol’un hayranları estetiğe gerek olmadığının altını çizerek “Güzelliğinle oynama, böyle çok güzelsin” , “Hiç gerek yok estetiğe” mesajlarını da paylaştı.

ÜNLÜLERDEN ESTETİK FURYASI

Son dönemde Gökhan Özen, Rafet El Roman, Mustafa Sandal gibi ünlüler yaptırdığı estetik operasyonlarla sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Özen, çocukluk fotoğrafını kanıt olarak sunup estetik yaptırdığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Eleştirilere cevap veren Rafet El Roman ise pişmanlığını dile getirerek “Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım! Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam mı, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu” ifadelerini kullanmıştı.