Altın Küre’de sunucunun şakasına kızan Taylor Swift salonu terk etti

8 Ocak 2024 16:57 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 17:00

2022 yılındaki Oscar Ödülleri Töreni’nde sunucu Chris Rock’ın Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran hastalığıyla yaptığı espri ünlü aktörü sinirlendirmişti. Bunun üzerine Smith, sahneye fırlayarak Rock’a tokat atmıştı. ‘Oscar tokadı’ hala hafızalardayken benzer bir olay dün geceki Altın Küre Ödül Töreni’nde yaşandı.

YOKLUĞU HEMEN FARK EDİLDİ

Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Altın Küre’de Taylor Swift, ‘Sinema ve Gişe Başarısı’ dalındaki Altın Küre ödülünü ‘Barbie’ filmine kaptırdı. Ödülün açıklanmasının ardından gözler Swift’e çevrilirken, törende ünlü şarkıcının yokluğu hemen anlaşıldı. Başarılı ismin hayranları bunu fark edince sosyal medyada bir terslik olduğuna dair yorumlar yaptı.

ESPRİYE KOMİK BULMADI, SİNİRLİ BAKIŞLAR ATTI

Bazı kullanıcılar, Swift’in ödülü Barbie filmine kaptırdığı için üzülerek geceden ayrıldığını düşündü. Ancak Swift, Barbie oyuncu kadrosu ve ekibini ayakta alkışlamıştı.

Sosyal medyada bazı kişiler ise şarkıcının geceden erken ayrılmasını sunucu Jo Koy'un, Swift'in Amerikan futbolcusu erkek arkadaşı Travis Kelce ile olan ilişkisi hakkındaki şakasına yordu.

Koy, konuşmasında, “Tekrar hoş geldiniz. Altın Küre ile NFL arasındaki en büyük fark; Altın Küre'de Taylor Swift'in daha az kamera çekimi olması” dedi.

Koy esprisinde Swift'in Travis Kelce'i desteklemek için sık sık maçlara gitmesine ve bu sırada kameraların Swift'e yoğunlaşmasına göndermede bulundu. Sunucunun bu esprisinden sonra kameralar şarkıcıya döndü ancak Swift, yüz ifadesiyle espriyi komik bulmadığını yansıttı. Attığı sinirli bakışlar da gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Yaşanan olay sonrası sosyal medyada Taylor Swift en çok konuşulanlar arasına yerleşti. Bazı kişiler Jo Koy’u sınırları aşmakla suçlarken, bazıları ise Swift’in şakayı neden kaldıramadığına anlam veremedi.

Taylor Swift daha önce Amerikan futbolu hayranları tarafından, oyunlarda kendisini görüntüleyen medya dolayısıyla eleştirilmişti. Ancak ünlü şarkıcı karşılaşmalarda erkek arkadaşı Travis Kelce'i desteklemek için orada olduğunu belirtmişti. Televizyonda ne sıklıkla gösterildiğine dair ise hiçbir fikrinin olmadığının altını çizmişti.