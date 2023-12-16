Anne olmak için gün sayan Eda Ece sürprizini paylaştı

16 Aralık 2023 17:08 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 17:09

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son olarak Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini üstlenen Eda Ece, Galatasaray’da forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023’te hayatını birleştirdi. Şimdilerde 5 aylık hamile olan oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla reklam filminde oynayacağını duyurdu.

Ece ile Tuncer, evlendikten kısa süre sonra bebekleri olacağının müjdesini vermişti. Dizilere bir süre ara veren Eda Ece, kız annesi olacak.

“BÜYÜK SÜRPRİZİ YAKINDA SÖYLEYECEĞİM”

Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ve tatlı bir heyecan yaşayan Ece, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Bir markayla anlaştığını duyuran oyuncu “Size büyük bir sürprizim var, yakında söyleyeceğim” dedi.

Başka bir paylaşımında ise “Çok sevdiğim bir markayla bu hafta setteyim. 2024 yılı içinde siz bu işleri izliyor olacaksınız, ben o sırada doğurup geleceğim” notunu düştü.

Ünlü ismin bu duyurusu hayranlarını heyecanlandırırken, belirginleşen karnı da dikkat çekti. Hangi reklam filminde rol alacağı ise merak konusu oldu.

HAMİLELİK SÜRECİNDEN BAHSETTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan Eda Ece, daha önce takipçilerine hamilelik sürecinin nasıl geçtiğinden bahsetmişti. Bu dönemde birtakım sorunlar yaşayan Ece, sürekli mide bulantısı çektiğini söylemiş, baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğünden şikayet etmişti. Esprili bir dille yaşadıklarını anlatan oyuncu, “Huzurum kalmadı” demişti.

Hamilelik döneminde zorlu bir süreç geçiren Eda Ece’nin kız bebeği olacak.