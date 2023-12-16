Ceyda Düvenci ile boşanan Bülent Şakrak kendine yeni bir hayat kurdu

16 Aralık 2023 16:28 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 16:47

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Oyuncu Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Anlaşmazlık yaşayan ikili, geçtiğimiz temmuz ayında tek celsede boşandı.

Evliliklerini kurtarmak için terapiye giden oyuncu çift, başarılı olamadı. Magazin dünyasında parmakla gösterilen ikiliden nihayetinde kötü haber geldi. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın evliliği İzmir Ödemiş Adliyesi’nde 15 dakika süren duruşmayla sonlandı. Çocukları Okan Ali’nin velayeti ise annede kaldı.

“KOLAY MI, HİÇ DEĞİL”

Sunuculuğunu yaptığı ‘Bambaşka Sohbetler’ programında konuşan Ceyda Düvenci, boşanma sürecinin kendisi için hiç kolay olmadığını şu sözlerle anlatmıştı:

“Kolay süreçler atlatmadım gerçekten…. Burada Bülent'i de yok saymak istemem, benim için hala çok kıymetli Bülent. Onun için de çok zor bir süreçti, benim için de. Ama günün sonunda biz dedik ki 'Tamam herkesin mutlu olması gerekiyor. Hiç konuşmayı ummadığım şeyleri konuşmak durumunda kalıyorum eski evliliğimle ilgili, kolay mı hiç değil…”

KALABALIKTAN UZAK YAŞIYOR

Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile ayrılığının ardından şehir yaşamından uzaklaştı. Kendine, son yıllarda popüler hale gelen ve yürüyen küçük ev olarak bilinen ‘tiny house’ yaptırdı. Kalabalıktan uzak yaşamayı tercih eden Şakrak, minik evinin tüm detaylarıyla da kendi ilgilendi. Ünlü oyuncuya yeni adresinde zaman zaman oğlu Ali de eşlik ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bülent Şakrak tiny house’ın fotoğraflarını takipçileriyle de sık sık paylaşıyor.