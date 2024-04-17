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Aras Bulut İynemli gönlünü meslektaşı Buse Meral'e kaptırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aras Bulut İynemli gönlünü meslektaşı Buse Meral&#039;e kaptırdı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin yeni polisiye dizisi Deha’da başrol oynamaya hazırlanan Aras Bulut İynemli, Gaddar dizisinde rol alan oyuncu Buse Meral ile yeni bir birlikteliğe başladı. Çeşme tatilinde tanışan ikilinin İstanbul’da da sık sık görüştüğü ortaya çıktı.

‘Arka Sokaklar’ , ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ , ‘Muhteşem Yüzyıl’ , ‘Çukur’ gibi birçok projede rol alan ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, gönlünü meslektaşı Buse Meral’e kaptırdı. 

Aras Bulut İynemli gönlünü meslektaşı Buse Meral'e kaptırdı - 1. Resim

TATİLDE TANIŞTILAR

Deha dizisinde rol almak için hazırlıklarını sürdüren Aras Bulut İynemli’nin özel hayatında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; İynemli, Çeşme tatilinde tanıştığı oyuncu Buse Meral ile yeni bir birlikteliğe başladı. 

Tatilde birlikte vakit geçiren çift, sosyal medyada birbirlerini takibe de aldı. İkilinin Çeşme dönüşü İstanbul’da da sık sık görüştüğü öğrenildi. 

Öte yandan Aras Bulut İynemli, uzun süreli ilişki yaşadığı Bige Önal’dan 2022 yılının sonunda ayrılmıştı. 

Aras Bulut İynemli gönlünü meslektaşı Buse Meral'e kaptırdı - 2. Resim

BUSE MERAL KİMDİR?

25 Temmuz 1999’da İstanbul’da dünyaya geldi.  Lise öğrenimini İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alan Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlayan genç oyuncu, 19 yaşında oyunculuğa adım attı. 2018 yılında Ege'nin Hamsisi dizisiyle kamera karşısına geçti. 

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi olan genç oyuncu, ‘Aşka Düşman’ , ‘Vermem Seni Ellere’ , ‘Baba’ , Elimi Bırakma’ gibi yapımlarda rol aldı. Ünlü oyuncu son olarak ‘Leyla’ karakteriyle Çağatay Ulusoy’un başrol oynadığı ‘Gaddar’ dizisinin kadrosuna katıldı.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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